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"كورونا" يكسر حاجز الـ1500 إصابة يومية في تركيا.. ومخاوف من موجة ثانية

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"كورونا" يكسر حاجز الـ1500 إصابة يومية في تركيا.. ومخاوف من موجة ثانية "كورونا" يكسر حاجز الـ1500 إصابة يومية في تركيا.. ومخاوف من موجة ثانية
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 261.194

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا حاجز 1500 حالة اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من مواجهة البلاد تفشيًا جديدًا بعد أن تراجع هذا المؤشر سابقًا لمستوى أقل من 1000.

وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن البلاد سجّلت 1502 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 261.194 حالة.

وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 6.163 شخصًا بعد رصد 24 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لـ" اليوم".

وأشار "قوجة" إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 238.795 شخصًا بعد تسجيل 887 حالة شفاء جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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