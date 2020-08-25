مركز غسيل الكلى في جازان.. الأول على مستوى المملكة

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لتميزه في خدمة المرضى خلال النصف الأول لعام 2020

حصل مركز غسيل الكلى في مستشفى جازان العام على المركز الأول على مستوى المملكة، وذلك لتميزه في خدمة مرضى الكلى خلال النصف الأول لعام 2020م.

وتُقدم خدمة الغسيل الكلوي من خلال 14 مركزاً لغسيل الكلى بمنطقة جازان لأكثر من 1153 مريض فشل كلوي مزمن، منها ثمانية مراكز تابعة لوزارة الصحة مباشرة، وستة مراكز ضمن مشروع شراء خدمات الغسيل الكلوي، إضافة إلى وحدة غسيل كلوي "بروتيني" للغسيل الكلوي المنزلي بمستشفى الملك فهد المركزي، والتي تخدم 51 مريضاً.

وتعمل حالياً أربع وحدات مجهزة لغسيل الكلى في مستشفيات صبيا وبيش، ومستشفى الملك فهد المركزي، وكذلك مستشفى الأمير محمد بن ناصر، لتقديم الخدمة لمرضى الغسيل الكلوي من المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة.