تعليم"سراة عبيدة"  ينظم  لقاء "دور الأسرة في التعليم عن بُعد "

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استهدف أولياء الأمور وعقد عبر "زوم " و"اليوتيوب "

أقامت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد لقاءً عن بُعد بثته عبر برنامج الزوم وقناة اليوتيوب وتناول دور الأسرة في التعليم عن بُعد وشارك فيه العديد من أولياء أمور الطلاب

والطالبات .

وقال مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي إن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع قرار العودة للمدارس, ويهدف إلى التعريف بمفاهيم وأهداف التعليم عن بُعد وآليات التقويم وبيان الدور المهم والركيزة الأساسية للأسرة والمدرسة والمجتمع في تعامل الأبناء بنجاح مع منصة مدرستي, كما أنه يسلط الضوء على أدوار القيادات الإشرافية والمدرسية المواكبة للمتغيرات القائمة.

وأكد أن اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات وزارة التعليم, وهو من برامج خطة الإدارة للعودة للدراسة, حيث إن من أهداف هذا اللقاء مسايرة التطورات المعرفية والتقنية والتنظيمية المتسارعة في ظل جائحة كورونا.

يُشار إلى أن اللقاء تناول عددًا من المحاور منها عودتنا همة ، ودور الأسرة في تعليم أبنائها والتهيئة النفسية الإيجابية للأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد، والمفاهيم والأساليب الصحية والوقائية الواجب اتخاذها لسلامة الجميع ثم اختتم اللقاء بشرح على منصة مدرستي وكيفية تفعيلها واستخدامها من قِبل الطالب والطالبة بمتابعة من أولياء أمورهم.