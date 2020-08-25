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: لا بديل عن الحل السياسي في سوريا وليبيا

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روسيا: لا بديل عن الحل السياسي في سوريا وليبيا : لا بديل عن الحل السياسي في سوريا وليبيا

جي بي سي نيوز :- قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو إن " وروسيا تتبنيان موقفاً وثيقاً فيما يتعلق بالوضع في سوريا وليبيا"، حسب ما نقلته عنه وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف بوريسينكو: "موقفنا المشترك هو ضرورة تعزيز الحوار السياسي الشامل بين الأطراف المتنازعة"، مشدداً على عدم وجود بديل للحل السياسي في كلا النزاعين.

وأكد أن "موسكو تتفهم مخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا".

وتابع: "نبذل جهوداً كبيرة لتجنب الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح "، في إشارة لمدينتي سرت والجفرة.

وكشف بوريسينكو أن "الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق دائم للنار في ليبيا وتجميد تحرك قوات الوفاق".

في سياق آخر، قال إن تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة "سليماً بدون إلحاق الأذى لجيرانها".

وقال في هذا السياق: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل مناشدات متكررة لشركائنا الإثيوبيين يطالبهم بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة" مع مصر والسودان.

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