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في قرار غير قابل للاستئناف .. لجنة الانضباط توقف لاعب أبها وتغرم لاعب الفتح

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في قرار غير قابل للاستئناف .. لجنة الانضباط توقف لاعب أبها وتغرم لاعب الفتح في قرار غير قابل للاستئناف .. لجنة الانضباط توقف لاعب أبها وتغرم لاعب الفتح

في قرار غير قابل للاستئناف .. لجنة الانضباط توقف لاعب أبها وتغرم لاعب الفتح

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي أبها عمار النجار مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف لمحاولته الاعتداء على لاعب فريق الحزم بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.

كما أصدرت اللجنة قرارها بتغريم لاعب نادي الفتح محمد الفهيد بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء؛ لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق الاتفاق خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة 26 للدوري؛ مما أدى إلى طرده مباشرة من الحكم، وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة, في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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