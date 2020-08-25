أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قمة "أردنية مصرية عراقية" تبحث آخر المستجدات في المنطقة

Print
قمة "أردنية مصرية عراقية" تبحث آخر المستجدات في المنطقة قمة "أردنية مصرية عراقية" تبحث آخر المستجدات في المنطقة
القادة ناقشوا تعزيز التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك

قمة

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم لقاء قمة بين العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان، أن القمة ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يحقق مصالحهم المشتركة ويخدم القضايا العربية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي انعقاد القمة في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث التي انطلقت أولى جولاتها في العاصمة المصرية القاهرة في مارس عام 2019م.العاصمة الأردنية عمّان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السيسي عن السحر عند الفراعنة واستخدامهم الأفاعي وحكاية المبارزة بين الساحر المصري والساحر الحبشي !

السيسي عن السحر عند الفراعنة واستخدامهم الأفاعي وحكاية المبارزة بين الساحر المصري والساحر الحبشي !

السيسي يحكي عن قوة السحر عند القراعنة وكيف يحيون الموتي كما فعلوا مع رمسيس بعد وفاته !!!

السيسي يحكي عن قوة السحر عند القراعنة وكيف يحيون الموتي كما فعلوا مع رمسيس بعد وفاته !!!

موجز الاخبار| الرئيس السيسي يتفقد عدد من السيارات الحديثة المصنعة محليًا بمواصفات عالمية

موجز الاخبار| الرئيس السيسي يتفقد عدد من السيارات الحديثة المصنعة محليًا بمواصفات عالمية

مبادرة الرئيس السيسي لإحلال وتجديد المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء | #من_مصر

مبادرة الرئيس السيسي لإحلال وتجديد المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية