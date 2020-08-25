قمة "أردنية مصرية عراقية" تبحث آخر المستجدات في المنطقة

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القادة ناقشوا تعزيز التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم لقاء قمة بين العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان، أن القمة ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يحقق مصالحهم المشتركة ويخدم القضايا العربية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي انعقاد القمة في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث التي انطلقت أولى جولاتها في العاصمة المصرية القاهرة في مارس عام 2019م.العاصمة الأردنية عمّان