إصابة 3 مدنيين في تفجير إرهابي بتل أبيض شمالي سوريا

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جي بي سي نيوز :- أصيب 3 مدنيين بجروح السبت، في منطقة تل أبيض شمالي سوريا، جراء تفجير دراجة نارية مفخخة.

وأفاد مراسل الأناضول أن دراجة نارية مركونة، انفجرت ببلدة سلوك جنوب شرقي تل أبيض الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وأكد أن التفجير أسفر عن إصابة 3 مدنيين، حيث نقلوا إلى المستشفى.

ويرجح الجيش الوطني السوري، وقوات الأمن بالمنطقة، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير.

وخلال الشهر الحالي، أحبط الجيش الوطني السوري 4 هجمات إرهابية لتنظيم "ي ب ك" في مدينة رأس العين المجاورة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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