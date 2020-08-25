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قمة أردنية عراقية مصرية لبحث الملفات الإقليمية والتعاون

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قمة أردنية عراقية مصرية لبحث الملفات الإقليمية والتعاون قمة أردنية عراقية مصرية لبحث الملفات الإقليمية والتعاون

جي بي سي نيوز:- من المقرر أن تنعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، قمة ثلاثية تجمع الملك عبدالله الثاني،  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،والرئيس المصري عبدالفتاح .

ووصل الكاظمي إلى عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية.

من جهته، وصل السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة.

كما ستركز القمة على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.

إلى ذلك ستتطرق إلى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

جي بي سي نيوز

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