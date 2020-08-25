أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جرافيك.. "الشملي" بحائل تتعافى من بنسبة 100%

Print
سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة

جرافيك..

أظهر أنفوجرافيك قام بتصميمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" تعافي محافظة الشملي بمنطقة حائل بنسبة 100% من المستجد، بعد أن سجلت اليوم حالة تعافٍ واحدة لآخر مصاب في المحافظة.

وكانت الشملي قد سجلت 169 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، وتعافت جميع الحالات بالكامل دون تسجيل وفيات.

وتأتي محافظة الشملي بعد محافظة موقق التي سجلت يوم الأحد الماضي نسبة تعافِ 100% ولا زالت.

وأظهر الإنفوجرافيك تحسّناً طفيفاً في مؤشر اليوم للحالات في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 89.2% وانخفاض الحالات النشطة إلى 10%، وتراجع معدل الانتشار إلى 1.04%.

وكانت مدينة حائل قد تراجعت اليوم إلى المرتبة 12 على مستوى مدن المملكة في تسجيل عدد الحالات اليوم المصابة بالفيروس المستجد؛ حيث سجلت اليوم 27 حالة إيجابية فقط.

كما سجلت محافظة بقعاء 4 حالات جديدة، ومحافظة الشنان 3 حالات؛ ليصبح إجمالي حالات اليوم في منطقة حائل ومحافظاتها 34 حالة مؤكدة، وسجلت منطقة حائل 54 حالة تعافٍ جديدة، وحالة وفاة واحدة.

حائل فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية