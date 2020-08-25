لقاح أوكسفورد قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام

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يتوقف على جمع العلماء ما يكفي من البيانات

أفاد مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد آندرو بولارد، اليوم (الثلاثاء)، بأن لقاحًا تجريبيًا مضادًا لمرض "كوفيد-19"، وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وقال "بولارد" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعًا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات"، وفقاً لـ"رويترز".

وأثار لقاح أوكسفورد آمالاً مبكرة في أولى تجاربه على البشر، عندما أثار استجابة مناعية، مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وتصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).فيروس كورونا الجديد