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"جالي": "الموجة الثانية" من كورونا في إيطاليا أقل خطورة

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"جالي": "الموجة الثانية" من كورونا في إيطاليا أقل خطورة "جالي": "الموجة الثانية" من كورونا في إيطاليا أقل خطورة
قال: لدينا نسبة صغيرة جدًّا في مجال دخول المستشفيات

قال ماسيمو جالي، المختص المعروف في الأمراض المعدية في إيطاليا: إنه لا يمكن مقارنة الموجة الجديدة لانتشار كوفيد-19 في إيطاليا مع ذروة الوباء في مارس- أبريل.

وأضاف الطبيب، في مقابلة الثلاثاء مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": " بالمقارنة مع الموجة الأولى من المرض (مارس - أبريل)، لا نلاحظ شيئًا من هذا القبيل حاليًا. لدينا نسبة صغيرة جدًّا في مجال دخول المستشفيات، ولا توجد حالات خطيرة كثيرة كالسابق".

ووفق " اليوم"، أشار إلى أن الإصابات بالمرض حاليًا، توجد بشكل رئيسي بين جيل الشباب. وقال: "قد يكون سبب ذلك أن الشباب يُجرُون اختبار الإصابة بالمرض أكثر من غيرهم؛ علاوة على ذلك، فغالبا لا تظهر عليهم أعراض المرض. وهذا أمر خطير، لأنهم قد يصبحون بمثابة حاضنات للفيروس وينقلون العدوى إلى كبار السن". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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