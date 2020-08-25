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مركز "تأكد" يقدم خدماته لقرابة 12 ألف مستفيد في الطائف

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مخصص لخدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية

مركز

قدّم مركز (تأكد) في الطائف خدماته لـعدد 11966 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

مركز

مركز تأكد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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