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جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير لهذا العام

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جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير لهذا العام جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير لهذا العام
"الشمري": القبول تم وفق الشروط المعلنة وشمل تخصصات عدة

جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير لهذا العام

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442 هجري.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور فهد حامد الشمري، أن القبول هذا العام تم وفق الضوابط والشروط المعلنة، وشمل عددًا من التخصصات في درجة الماجستير، وهي المناهج وطرق التدريس والقيادة التربوية وأصول التربية والرياضيات والفيزياء وإدارة الأعمال والمختبرات الطبية الإكلينيكية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وقدم عميد الدراسات العليا التهنئة للمقبولين، موضحًا ضرورة إيداع الرسوم الدراسية من حساب المتقدم في حساب خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 / 1 / 1442، وإرسال إيصال الإيداع على إيميل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر( متضمنا الاسم، رقم الجوال، اسم البرنامج) عبر dcsce@su.edu.sa..

وأوضح "الشمري" أنه ستصل لاحقًا رسالة SMS بالرقم الجامعي ومن خلاله يدخل الطالب على البوابة الأكاديمية للاطلاع على الجدول الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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