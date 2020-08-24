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"" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

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"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا" "" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"
لتنسيق جهود الإغاثة بين الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لحماية الأرواح والممتلكات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أمس الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"، اللتين ضربتا المنطقة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، يخول قرار الرئيس وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الطوارئ لإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، وحماية الصحة، والسلامة العامة.

يُشار إلى أن المركز الفيدرالي سيغطي 75 % من تكلفة التعامل مع الكارثة، كما في معظم الحالات الشبيهة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

شبكة عيون الإخبارية