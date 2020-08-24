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بيان حكومي حول مخالطة الوزير الغرايبة لوزير عراقي مصاب بكورونا

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بيان حكومي حول مخالطة الوزير الغرايبة لوزير عراقي مصاب بكورونا بيان حكومي حول مخالطة الوزير الغرايبة لوزير عراقي مصاب بكورونا
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جي بي سي نيوز:- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي اركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.

وأكد العضايلة أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن. وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق الشقيق.

وكان الشيباني قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

وأوضح العضايلة أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله للمملكة، ملتزما باجراءات التباعد والوقاية. ويلتزم الوزير الغرايبة حاليا بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي.

جي بي سي نيوز

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