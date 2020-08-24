برباعية ( المولد ورومارينهو ) في مرمى الفيحاء.. الاتحاديون: نحن هنا

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في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أنعش الاتحاد آمال البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن أسقط الفيحاء برباعية مقابل هدف، في افتتاح الجولة 27.

في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

بهذه النتيجة قفز الاتحاد للمركز الـ11 برصيد 30 نقطة، فيما بقي الفيحاء في دائرة خطر الهبوط ( المركز 13 - 29 نقطة ).

الشوط الأول كان اتحادياً مستوى ونتيجة، حيث بادر البرازيلي رومارينهو بزيارة مرمى الضيوف عند الدقيقة الثالثة بالهدف الأول وفي الدقيقة الخامسة بالهدف الثاني عن طريق ذات اللاعب، بعد استثماره لكرتي سعود عبد الحميد وفهد المولد (تباعاً).

عاد الضيوف للواجهة وقلص انجيلو نيتو النتيجة بإحرازه عند الدقيقة 28 هدف الفيحاء الأول.

شهد الوقت المتبقي من الشوط الأول تألقاً لافتاً لحارس الاتحاد مارسيلو غروهي وتصدى لأكثر من كرة خطرة.

وفي الشوط الثاني واصل غروهي تألقه وتصدى لكرة فيحاوية خطرة عند الدقيقة 53 على دفعتين.

عزز فهد المولد النتيجة لفريقه الاتحاد بالهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء عند الدقيقة 68.

ومن تمريرة ( ولا أروع ) من عبد العزيز البيشي ( مرتدة ) وصلت للمتمركز فهد المولد الذي سدد كرة قوية في سقف المرمى الفيحاوي كهدف اطمئنان رابع عند الدقيقة 77.



حافظ الاتحاد على التقدم في الوقت المتبقي، ليجدد آمال البقاء في دوري المحترفين.