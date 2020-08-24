تبادل علمي وقواعد للبيانات.. مذكرة تفاهم بين "المجلس الصحي" وجمعية القلب

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الحبيب: تفتح آفاقًا من التعاون في مجال الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات

وقّع المجلس الصحي السعودي ممثلًا في المركز الوطني للقلب، مذكرة تفاهم مع جمعية القلب السعودية في مجال البحث العلمي، وتبادل المواد العلمية وقواعد البيانات.

ومثّل المجلسَ الصحي أمينُه العام الدكتور نهار بن مزكي العازمي، وعن الجمعية رئيسُ مجلس إدارتها الدكتور وليد بن عبدالله الحبيب؛ وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وأكد "العازمي" أهمية العمل مع الجمعيات العلمية المتخصصة وتوحيد الجهود معها، والاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها للإسهام في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال البحث العلمي، والمشاركة في بعض النشاطات واللجان العلمية بين الطرفين، وكذلك تبادل قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين لتعزيز صناعة القرار فيما يتعلق بإطار الوثيقة.

وأوضح أن المجالات الأخرى التي تشملها هذه الاتفاقية، رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وتطوير المتخصصين في طب القلب في المملكة من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية؛ مما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأشاد "العازمي" بما تقدمه جمعية القلب السعودية خدمةً للوطن والمواطن؛ متمنيًا أن تسهم هذه المذكرة في تحقيق تطلعات المجلس والجمعية، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون المثمر بين الطرفين.

من جانبه، أوضح "الحبيب" أن الاتفاقية تفتح آفاقًا من التعاون المثمر في مجال الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات العلمية التي تسهم في خدمة الرعاية الصحية القلبية في المملكة.

وأشار إلى أن الجمعية تقدم خدماتها على مدى 31 عامًا في طب القلب والأوعية الدموية داخل حدود وطننا الغالي وخارجه خدمةً للوطن والمواطن.

ونوّه بما يقدمه المجلس الصحي السعودي ممثلًا في المركز الوطني للقلب؛ لتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في المملكة عن طريق وضع الأسس التشريعية وسَن السياسات والأنظمة لحوكمة وتنظيم خدمات القلب بالمملكة من قِبَل جميع الجهات المقدمة لهذه الخدمة بمختلف القطاعات.المجلس الصحي السعودي المركز الوطني للقلب