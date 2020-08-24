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"القدية": سنقيم شراكات مع العلامات التجارية العالمية.. وجهة غير مسبوقة

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"القدية": سنقيم شراكات مع العلامات التجارية العالمية.. وجهة غير مسبوقة "القدية": سنقيم شراكات مع العلامات التجارية العالمية.. وجهة غير مسبوقة
قال: ٦-فلاجز سيصبح متنزهًا مستقبليًّا رئيسيًّا وعاصمة الترفيه في المملكة

أعلن مشروع "القدية"، عزمه على إقامة شراكات مع العلامات التجارية العالمية؛ لتطوير وجهة عالمية غير مسبوقة، مع توفير مزيج مذهل من الألعاب ومناطق الجذب التي تكسر كل الأرقام القياسية.

وقال المشروع اليوم: من المقرر أن يصبح ٦-فلاجز القدية متنزهًا مستقبليًّا رئيسيًّا وعاصمة الترفيه في المملكة.

يُذكر أن القدية هي وجهة متكاملة، ستصبح بمكانة عاصمة للترفيه والثقافة والفنون في المملكة؛ حيث التجارب المتميزة التي تغمر القلوب بالبهجة وتطبع في المخيلة ذكريات لا تنسى.

وتبنى القدية على خمس ركائز أساسية: المتنزهات والوجهات الترفيهية، الفنون والثقافة، الرياضة والصحة، الحركة والتشويق، الطبيعة والبيئة، وتدعم هذه الركائز الخمس وحدة الخدمات العقارية والمجتمعية التي ستسهم في تأسيس مجتمع مزدهر يضم خمسة آلاف وحدة سكنية.

وستكون القدية وجهة ملهمة للشباب السعودي، تُمَكّنهم من تحقيق طموحاتهم، وتتيح لهم الاستمتاع بتجارب فريدة وتذوق الفن بأجواء ثقافية ملهمة، والتحليق بطموحاتهم، وإطلاق العنان لإمكاناتهم، واستكشاف مسارات مهنية جديدة تسهم في بناء مستقبل أقوى.

وأسست شركة القدية للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة بتاريخ 10 مايو 2018.. مملوكة حاليًا بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة في المملكةمشروع القدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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