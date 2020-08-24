أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عنوان بارز في تاريخ جدة.. ماذا تعرف عن "أبرق الرغامة"؟

Print
عنوان بارز في تاريخ جدة.. ماذا تعرف عن "أبرق الرغامة"؟ عنوان بارز في تاريخ جدة.. ماذا تعرف عن "أبرق الرغامة"؟
الموقع يُعَد مشعل تنوير لماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها

عنوان بارز في تاريخ جدة.. ماذا تعرف عن

يُعَد موقع "أبرق الرغامة" صفحة تاريخية خطتها محافظة جدة، وارتبط به مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الذي تأسس كعلامة مشرقة في تاريخ المملكة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص كنقطة جذب للزائرين من داخل البلاد وخارجها كمشعل تنوير على ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها.

وقد شُيّد المبنى بطرازه المعماري على هضبة مرتفعة في أعلى نقطة من أبرق الرغامة ويحتضن مَعلمًا تذكاريًّا عبارة عن مجسم عليه عَلَم المملكة وفي داخله مصعد ويحرك العلم بشكل دائري عن طريق "الهيدروليك".

ويشتمل المبنى على مسرح كبير للمحاضرات والفعاليات الثقافية والتعليمية، مجهز بمختلف التجهيزات الخاصة لاستضافة المناسبات من معارض ومؤتمرات وندوات.

ويعود المعنى اللغوي لـ"أبرق الرغامة" من "الأبرق"، ويعني البرقاء وهي حجارة ورصل مختلطة وكل شيء خلط بلونين فقد برق "أي لمع"، والبرقة أرض وحجارة وتراب الغالب عليها البياض وفيها حجارة حمراء وسوداء، والتراب أبيض وأحمر أي برق بلون حجارتها وترابها.

وفي مثل هذه الأراضي تظهر حولها وعلى أطرافها نباتات وأشجار ويكون إلى جوارها الروض، وهو عشب أخضر يصلح للرعي بعد سقوط الأمطار، وهناك أمكنة عديدة في جزيرة العرب تساق لاسم أبرق ومنها هذا المسمى أبرق الرغامة.

ولـ"الرغامة" اسم قديم ينطبق وصفه على طبيعة الأرض، والموقع معروف منذ القدم لكونه ممرًّا لطرق القوافل المتجهة من جدة إلى مكة المكرمة، ويطلق لفظ "الرغامة" على المسافات التي تجتاز الأراضي الرملية في الحجاز حيث كانت منطقة أبرق الرغامة قبل توحيد المملكة أرضًا جرداء قاحلة وأصبحت اليوم جزءًا من مدينة جدة، وامتد إليها العمران وتأسست فيها المراكز الحضارية والتجارية والمؤسسات الحكومية في تناغم بين هذا الاسم المستمد من طبيعة الأرض الجغرافية مع مفهوم تاريخ المملكة العربية .أبرق الرغامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

شبكة عيون الإخبارية