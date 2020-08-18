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الهلال: البريك جاهز .. "إدواردو" والعابد غياب بداعي الإصابة

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قبل "كلاسيكو" الجولة 26 أمام الأهلي

الهلال: البريك جاهز ..

يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الأهلي في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث تشكل هذه المواجهة منعطفًا مهمًا بالنسبة للفريق الأزرق نحو تحقيق اللقب.

وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان، قد استبشر خيرًا لجاهزية اللاعب محمد البريك، بعد تعافيه من الإصابة، والذي يعد أهم الأوراق الرابحة في أجندة المدرب، بينما يغيب الثنائي نواف العابد والبرازيلي إدواردو عن المواجهة المنتظرة بداعي الإصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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