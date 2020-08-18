السومة والعويس ينعشان تدريبات الأهلي.. قبل موقعة "الكلاسيكو" أمام الهلال

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الغيابات تعصف بالفريق.. والمدرب يجهز البدلاء

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة الثنائي عمر السومة والحارس محمد العويس وذلك بعد غيابهم في الأيام الماضية عن تمارين الفريق.

وواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال مساء الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري، حيث عمد المدرب الصربي فلادان على تنفيذ عدد من التدريبات اللياقية والتكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء.

وفي ذات السياق كشفت تقارير صحفية عن تلقي الأهلي ضربة جديدة قبل كلاسيكو الهلال المرتقب بإصابة حسين المقهوي بتمزق في أربطة الركبة مما يعني انتهاء موسمه فعلياً كما أجرى جوزيف دي سوزا جراحة الزائدة مؤخراً إضافة إلى أن الألماني ماركو مارين وسعيد المولد يواصلان برنامجهما التأهيلي.

كما ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نوح الموسى لاعب وسط الفريق سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال بسبب الإصابة حيث خضع اللاعب لفحوص أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة يحتاج من خلالها للعلاج لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.