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تمديد عمل "اليامي" مديرًا لـ"مجمع فيصل" بالطائف للعام الرابع

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تمديد عمل "اليامي" مديرًا لـ"مجمع فيصل" بالطائف للعام الرابع تمديد عمل "اليامي" مديرًا لـ"مجمع فيصل" بالطائف للعام الرابع

تمديد عمل

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد عمل الأخصائي أول مبارك بن راشد اليامي، مديرًا لمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف للعام الرابع على التوالي؛ اعتبارًا من 1/ 1/ 1442.

وأعرب "اليامي" عن اعتزازه باستمرار تلك الثقة، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة هذا الصرح الطبي من أجل تقديم أفضل الخدمات.

وقدّم شكره لمدير الشؤون الصحية، على ثقته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.

ويُعد "اليامي" من أبرز القيادات المتميزة في "صحة الطائف"، التي تبوأت مناصب قيادية شهدت نقلات نوعية برزت بشكل لافت في تطوير آلية العمل وبيئته، واستثمار القدرات والكفاءات المتميزة لشغل مناصب مهمة في سبيل تقديم خدمات علاجية متميزة، كما أسهم في التطوير الشامل للمستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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