طائرة مساعدات أردنية ثالثة تصل العاصمة اللبنانية اليوم

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جي بي سي نيوز:- تنطلق الثلاثاء، طائرة مساعدات أردنية من مطار ماركا العسكري متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انفجار في مرفأ بيروت الشهر الحالي والذي ألحق أضرارا طالت نحو نصف العاصمة.

وتأتي طائرة المساعدات الثالثة، ضمن الجسر الجوي الأردني بين عمّان وبيروت، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية ، بحسب "الممكلة" .

وقال مساعد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني لـ "المملكة"، إن الطائرة تحمل أدوية ومستلزمات طبية ترسل إلى المستشفى الميداني الأردني في بيروت.

ووصلت بيروت الجمعة الماضية الطائرة الثانية التي حملت 20 طنا من المساعدات والتي احتوت موادا طبية وغذائية ومولدات كهربائية.