أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

طائرة مساعدات أردنية ثالثة تصل العاصمة اللبنانية اليوم

Print
طائرة مساعدات أردنية ثالثة تصل العاصمة اللبنانية اليوم طائرة مساعدات أردنية ثالثة تصل العاصمة اللبنانية اليوم

جي بي سي نيوز:- تنطلق الثلاثاء، طائرة مساعدات أردنية من مطار ماركا العسكري متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انفجار في مرفأ بيروت الشهر الحالي والذي ألحق أضرارا طالت نحو نصف العاصمة.

وتأتي طائرة المساعدات الثالثة، ضمن الجسر الجوي الأردني بين عمّان وبيروت، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية ، بحسب "الممكلة" .

وقال مساعد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني لـ "المملكة"، إن الطائرة تحمل أدوية ومستلزمات طبية ترسل إلى المستشفى الميداني الأردني في بيروت.

ووصلت بيروت الجمعة الماضية الطائرة الثانية التي حملت 20 طنا من المساعدات والتي احتوت موادا طبية وغذائية ومولدات كهربائية.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

25 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

الجيش التركي يرسل 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب

الجيش التركي يرسل 6 أرتال عسكرية ضخمة إلى إدلب

بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

بعد اصابته بكورونا ... لاعب أردني يطلب الدعاء له

الوحدات للاعبي الفيصلي : نحن نتنافس كرويا لكن اصابة احدكم فإن المصاب لنا جميعا

الوحدات للاعبي الفيصلي : نحن نتنافس كرويا لكن اصابة احدكم فإن المصاب لنا جميعا

شبكة عيون الإخبارية