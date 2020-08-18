"الحريري": نقبل حكم المحكمة الدولية ونريد القصاص العادل من القتلة

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قال: زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، مطالبته بالقصاص العادل من قتلة والده رفيق الحريري، مشدداً على أن زمن ارتكاب الجرائم السياسية في لبنان دون ثمن انتهى.

وقال "الحريري"، اليوم الثلاثاء، ""نقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونريد القصاص العادل من قتلة رفيق الحريري".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده في لاهاي، إن "مطلب اللبنانيين كان الحقيقة، وهذا ما تحقق اليوم ولكن العدالة لابد أن تنفذ مهما طال الزمن، وأن مطلبي أن تؤدي الحقيقة والعدالة في اغتيال الحريري إلى الحقيقة والعدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت".

وتابع: إن "كان هدف اغتيال الحريري تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته وهذا ما لا مساومة فيه، ومطلوب من حزب الله أن يضحي اليوم بعد أن ثبت أن شبكة المنفذين من صفوفه".



وقال الحريري: إن "المحكمة الدولية تمكنت من تحديد المتهم ومصداقيتها تكمن في قدرتها على ذلك".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد أدانت سليم عياش، العضو في ميليشيا "حزب الله" بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري