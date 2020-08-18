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سباق لقاحات "عدو البشرية".. إعلان روسي وبراءة صينية وحضور سعودي

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سباق لقاحات "عدو البشرية".. إعلان روسي وبراءة صينية وحضور سعودي سباق لقاحات "عدو البشرية".. إعلان روسي وبراءة صينية وحضور سعودي
8 أشهر على ظهور وتفشي الفيروس والحكومات تراقب لحجز الجرعات وجدل

سباق لقاحات

بعد أكثر من 8 أشهر على ظهور وتفشي الفيروس الذي روّع العالم، يحتدم السباق حالياً من أجل تطوير لقاح ضد كورونا.

فبعد أيام على إعلان التوصل للقاح مضاد، ذكرت تقارير رسمية أن الصين منحت براءة اختراع للقاح جديد مضاد للفيروس الملقب بعدو البشرية.

الشركة الفائزة بأول براءة للاختراع هي "كانسينو بيولوجيكس"، وهي شركة لقاحات صينية أوضحت أنها تجري مباحثات مع وروسيا والبرازيل وتشيلي، لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

في المقابل، وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي أثاره اللقاح الروسي الذي أعلن عنه قبل أيام، إلا أن مصادر روسية كشفت أن المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح قد تبدأ بعد 10 أيام على أبعد تقدير، وبمشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين.

إعلان موسكو قابله تشكيك غربي كبير في سلامة اللقاح، وفيما تتسع لائحة الدول التي أعادت فرض تدابير صحية للحد من ارتفاع إصابات ووفيات ، تراقب الحكومات عن قرب عشرات مشروعات اللقاحات وتستثمر ملايين الدولارات لـحجز جرعات حتى قبل ظهور النتائج النهائية.

ومن بين أبرز تلك المشروعات، لقاح جامعة أكسفورد البريطانية التي تتعاون فيه مع شركة "أسترا زينكا"، الذي أثبت في التجارب الأولية أنه آمن ويوفر استجابة مناعية قوية.

لقاح أكسفورد، الذي وصفه العلماء بأنه من بين أفضل المرشحين للفوز في سباق اللقاحات المحموم، بدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في جميع أنحاء بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ومن المتوقع -بحسب مصادر- أن تبدأ التجارب في الهند الأسبوع المقبل.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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