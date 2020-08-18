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"يوم وليلة من الأمطار" بهذه المناطق.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني"

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"يوم وليلة من الأمطار" بهذه المناطق.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني" "يوم وليلة من الأمطار" بهذه المناطق.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني"
هطولات متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة والرياح من متوسطة إلى شبه قوية

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -بإذن الله- اليوم الثلاثاء 28/ 12/ 1441هـ وليلة الأربعاء، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، وغرب نجران، والربع الخالي)، وعلى أجزاء من: (اليمن، والإمارات، وسلطنة عمان).

وتابع: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على: (مكة، والساحل الغربي، والشرقية، والرياض، والقصيم، والشمالية).حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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