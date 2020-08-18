أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
بالفيديو: جبل آل معتوب .. طبيعة بكر وعناق الغيم وقصور قائمة لقرون -
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..! -
"إشعار بوجود مصاب".. كيف أنقذ تطبيق "تباعد" موظفات من فيروس "كورونا"؟ -
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه -
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
"فنون جازان" تستضيف الشاعرين "فقيري" و"رياني" في أمسية شعرية -
"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ الأعيان المدنية بالمملكة

Print
وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ الأعيان المدنية بالمملكة وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ الأعيان المدنية بالمملكة
جاء بعد فشل مجلس الأمن إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران

وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ الأعيان المدنية بالمملكة

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الهجمات الإرهابية العشوائية التي تشنّها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة (إيرانية الصنع) بهدف الإضرار المتعمّد بالمدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية‏ كافة.

وأكد وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، ويُعدّ ضوءاً أخضرَ لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.

وأشار الإرياني إلى أن الصواريخ الباليستية -إيرانية الصنع- التي تطلقها الميليشيا الحوثية على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والأراضي السعودية، تُعدّ جرس إنذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لأيدي الميليشيات الإرهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

أطول 5 طرق مستقيمة في العالم .. أشهرها في السعودية تعرَّف عليه

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

"الصبان": السعودية قادت "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط خلال أزمة كورونا

شبكة عيون الإخبارية