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جابر : تسجيل أقل من 20 إصابة بكورونا حتى ظهر الاثنين

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جابر : تسجيل أقل من 20 إصابة بكورونا حتى ظهر الاثنين جابر : تسجيل أقل من 20 إصابة بكورونا حتى ظهر الاثنين

جي بي سي نيوز:- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الاثنين، عن تسجيل أقل من 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى ظهر الاثنين.

وأضاف خلال افتتاح مستشفى الحسين الجديد في السلط، أن جميع إصابات كورونا المسجلة ليومي الأحد والاثنين هي لمخالطين معروفين.

جابر قال، إن مستشفى الحسين الجديد في السلط ضخم، ويحتوي كلية طب تضم الاختصاصات الطبية، ويحتوي على أحدث الأجهزة الموجودة في المنطقة من غرف عمليات وعناية حثيثة ، وفقا  لـ "المملكة"

وأضاف أن المستشفى يحتوي 45 سرير عناية حثيثة( نساء، ورجال، وأطفال، وقسم طوارئ) بسعة 36 سريرا يحتوي على جميع أجهزة الإنعاش ومهبط طائرة لنقل الحالات الحرجة.

"الأطقم والكوادر مدربة وجاهزة للعمل، ونأمل بتطوير المستشفى مستقبلا؛ ليكون مركزا وطنيا"، أضاف جابر، موضحا أن "سعة المستشفى 350 سريرا للمرضى، وقابل للزيادة إلى 500 أو 550".

جي بي سي نيوز

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