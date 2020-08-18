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طائرة "" الرئاسية تنجو من الاصطدام بـ"مسيرة" فوق واشنطن

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طائرة "ترامب" الرئاسية تنجو من الاصطدام بـ"مسيرة" فوق واشنطن طائرة "" الرئاسية تنجو من الاصطدام بـ"مسيرة" فوق واشنطن
شاهدها الركاب بالقرب منهم قبل وقت قصير من الهبوط

طائرة

سبق- الرياض: كادت طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد تصطدم بطائرة مسيرة، عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن ليلة الأحد، بحسب ما أفاد العديد من الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الرئاسة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كانت الطائرة المسيرة، التي بدت باللونين الأصفر والأسود على شكل صليب، تطير قرب الجانب الأيمن من طائرة ترامب، وشاهدها ركاب على متن الطائرة، قبل وقت قصير من هبوط الطائرة في الساعة 5:54 مساء.

وقال المراسل المختص بالبيت الأبيض لوكالة "فرانس برس"، سيباستيان سميث، إن طائرة الرئيس الأمريكي الذي كان هو كذلك على متنها، كادت تصطدم بطائرة مسيرة صغيرة.

وأورد سميث على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "هبط دونالد ترامب الآن في مطار آندروز على متن طائرته الرئاسية. قبل قليل، وبينما كنا نستعد للهبوط، طرنا بشكل قريب جدًا مما بدا أنه طائرة من دون طيار".

ووفقًا لـ"بلومبيرغ"، تزن معظم الطائرات المدنية من دون طيار بضعة أرطال وربما لا يمكنها إسقاط طائرة نفاثة، لكن الأبحاث الحكومية تشير إلى أن الضرر قد يكون أكبر من الضرر الذي يحدثه طائر مماثل الحجم، والذي يمكن أن يؤدي إلى تحطيم الزجاج الأمامي لقمرة القيادة أو إتلاف المحرك.

وكان ترامب يحلق على متن طائرة من نوع "بوينغ كو 757" المعدلة التي كانت من بين أسطول الطائرات المعروف باسم "أير فورس ون"، وهو أسطول الطيران الرئاسي.

وتتلقى إدارة الطيران الفيدرالية آلاف التقارير سنويًا من حالات لطائرات من دون طيار تحلق بالقرب من طائرات أخرى، أو تعمل في مناطق محظورة.الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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