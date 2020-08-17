جازان .. مدير مكتب وزارة الرياضة ‫يرأس الاجتماع الدوري برؤساء الأندية

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ناقش استعدادات الأندية للموسم الرياضي القادم بعد توقف طويل بسبب "كورونا"

رأس مدير عام مكتب ‫وزارة الرياضة بمنطقة ‫جازان إبراهيم بن يحيى الرياني وبحضور نائبه عقيل بن صالح صعابي، الاجتماع الدوري برؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة ‏وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الأندية للموسم الرياضي القادم بعد توقف استمر طويلاً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والترتيبات الخاصة بذلك من قِبل الأندية الرياضية بالمنطقة.

كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من المقدرات المتوفرة حاليًا وذلك لدعم الأندية المتأهلة والتي تمثل المنطقة من جميع النواحي وإمكانية الاستفادة من إستراتيجية دعم الأندية التي دعت إليها وزارة الرياضة.

وشدد "رياني" في ختام الاجتماع على الجميع ضرورة الالتزام بما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي وأهمية تطبيقه من أجل عودة آمنة لكل الرياضيين.