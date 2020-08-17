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تعيين مديري شرط للعاصمة المقدسة وجدة والطائف

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تعيين مديري شرط للعاصمة المقدسة وجدة والطائف تعيين مديري شرط للعاصمة المقدسة وجدة والطائف

تعيين مديري شرط للعاصمة المقدسة وجدة والطائف

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم الاثنين قرارًا بنقل اللواء علي بن سليم العطوي من شرطة الطائف وتعيينه نائبًا لمدير شرطة منطقة مكة المكرمة، ونقل اللواء لافي بن ناعم الصاعدي من شرطة منطقة المدينة المنورة، ليعين مديرًا لشرطة العاصمة المقدسة.

وينقل العميد عثمان بن عبدالرحمن اليوسف من شرطة المنطقة الشرقية للعمل مديرًا لشرطة محافظة الطائف، وينقل العميد سليمان بن عمر الطويرب من شرطة الرياض للعمل مديرًا لشرطة محافظة جدة.

وجاء في القرار أن النقل والتعيين سيكون ابتداءً من تاريخ صدوره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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