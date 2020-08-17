في ختام الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ..  انتصاران وتعادلان

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اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 4 مباريات، حيث تعادل فريق النجوم مع ضيفه الكوكب بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 26 نقطة بالمركز التاسع عشر، ورفع الكوكب رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وخسر البكيرية من ضيفه الثقبة بنتيجة 2-4، ليبقى رصيد البكيرية عند 54 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الثامن، فيما فاز حطين على ضيفه الأنصار بنتيجة 5 - 0، ليرفع حطين رصيده إلى 29 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد الأنصار عند 30 نقطة بالمركز السادس عشر.



وتعادل فريق التقدم مع مضيفه أحد بنتيجة 2-2 ليصبح رصيد التقدم 24 نقطة بالمركز الـ20 والأخير، فيما أصبح رصيد أحد 54 نقطة بالمركز الخامس.

