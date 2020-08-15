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كل ما تريد معرفته عن "منصة مدرستي".. البديل التعليمي في زمن "كورونا"

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كل ما تريد معرفته عن "منصة مدرستي".. البديل التعليمي في زمن "كورونا" كل ما تريد معرفته عن "منصة مدرستي".. البديل التعليمي في زمن "كورونا"
"التعليم" أتاحت لها كل الكتب الدراسية وفيديوهات لشرح المواد التعليمية

كل ما تريد معرفته عن

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلم على ‫#منصة_مدرستي للتعليم الإلكتروني، مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من المنصة، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

وأتاحت وزارة التعليم في المملكة رابطًا خاصًا بمنصة مدرستي الجديدة (https://vschool.sa)، والتي وضعت عليها كل الكتب الدراسية التي سوف يحتاج إليها الطلاب في كل الصفوف.

كما أتاحت من خلالها فيديوهات لشرح المواد التعليمية، حتى تسير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد بسهولة ويسر؛ وسوف يجد الطلاب المادة العلمية التي سوف يدرسونها.

وكان وزير التعليم أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.وزارة التعليم التعليم عن بعد الجديد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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