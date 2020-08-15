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"النصر" يحافظ على آماله في الدوري عبر نقاط "الوحدة"

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في مباراة الجولة الـ25 من الدوري "السعودي" للمحترفين

حافظ فريق النصر على آماله في المنافسة على لقب الدوري بعدما نجح في الفوز على الوحدة بهدف نظيف، سجله اللاعب عبد الرزاق حمدالله.

ونجح النصر في الفوز على الوحدة بهدف سجله اللاعب عبد الرزاق حمدالله في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حمد الله سجّل هدف الفوز للنصر في شوط المباراة الأول في الدقيقة الـ47 من تصويبة سكنت المرمى الوحداوي. علمًا بأنه تم إلغاء هدف للاعب ذاته في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة بداعي التسلل.

حكم المباراة كان قد ألغى هدفًا لفريق الوحدة، سجله اللاعب وليد باخشوين في الدقيقة الـ82 بعدما لجأ الحكم لتقنية الـ VAR .

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة الـ51 (الثاني)، فيما يستقر رصيد الوحدة عند النقطة الـ40.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الوحدة الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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