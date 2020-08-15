أخبار عاجلة

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا -
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار -
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد" -
الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا" -
في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه -
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد" -
"بن حثلبن": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل -
تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي -
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا" -
بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

Print

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

نجح فريق الفيصلي من تحقيق فوز ثمين على نظيره الأهلي هو الثاني له في تاريخ لقاءات الفريقين الـ20 ضمن دوري المحترفين بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى 41 نقطة محتلاً المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 43 في المركز الثالث.

محاولات أصحاب الضيافة تكللت بالنجاح عن طريق يوسف الجبلي الذي افتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم الليتواني بعد العودة لتقنية الفار إثر عرقلة ويليام مهاجم الفيصلي داخل منطقة الجزاء عن طريق محمد خبراني انبرى لتنفيذها مسجل الهدف بتسديدة أرضية قوية اصطدمت في القائم الأيمن قبل أن تسكن شباك محمد العويس عند الدقيقة (33).

في حين محاولة حسن الأسمري لم ترتقِ لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفيصلي حيث أمسكها مصطفى ملائكة ببراعة (45).

سيناريو بداية الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن سابقه، حيث بدأ الفيصلي بضغط هجومي مكثف بحثًا عن تعزيز النتيجة وكان قريبًا من الوصول إلى الشباك لولا تقمص عمر السومة دور المنقذ حينما أسهم في إنقاذ فريقه من هدف محقق بإبعاده لرأسية أيغور روسي من على خط المرمى عند الدقيقة (53).

ولاح الأمل للأهلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة محمد المجحد داخل منطقة العمليات أسند أمر تنفيذها إلى عمر السومة سددها ضعيفة تمكن الحارس مصطفى ملائكة من التصدي لها (62).

ونجح الفيصلي في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 73 بعدما تلقى خالد كعبي تمريرة سحرية بالكعب من ويليام وضعته في حالة انفرد ليجد نفسه أمام المرمى بعيدًا عن أعين الرقابة الدفاعية ليطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى مسجلاً الهدف الثاني لأصحاب الدار.

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الأهلي الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار

تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"

الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"

الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"

في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه

في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه

شبكة عيون الإخبارية