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العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:20 مساءً
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
"بن حثلبن": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا"
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
حازم إمام: اللي حصل من بيراميدز مع الأهلي بيحصل من الأهلي والزمالك مع الأندية الأصغر ليه زعلانين
فيديو
ON Sport
السبت 15 أغسطس 2020 07:56 مساءً
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