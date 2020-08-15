أخبار عاجلة

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا -
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار -
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد" -
الجزائر .. إصابة 403 أشخاص جدد بـ"كورونا" -
في الجولة 26 .. الاتحاد يتعادل مع الفيصلي والخطر يلاحقه -
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد" -
"بن حثلبن": أول نسخة من مزاين المناطق للإبل سيقام العام المقبل -
تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي -
مصر تلزم القادمين إليها بتقديم فحص لـ"كورونا" -
بعد تداول مقطع فيديو لنمر سد وادي ضرك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. طبيب "الرفحاويين" يقسم إجازته السنوية بين قضاء وقته مع أهله وعلاج مرضى مدينته بالمجان

Print
شفاؤه من السرطان كان حافزًا له للعمل التطوعي في تخصصه

شاهد.. طبيب

يقسّم ويوزّع طبيب الرفحاويين الذي يملك خبرات واسعة في جراحة العظام والمفاصل، إجازته السنوية ما بين قضاء وقته مع أهله ومرضى مدينته "رفحاء" ليعالج أبناءها تطوعًا وبالمجان ممن تعثر وصولهم للمستشفيات المتقدمة.

وفي التفاصيل، قال الدكتور أحمد عنيزان الشمري، استشاري جراحة العظام والمفاصل، في تقرير منصور المزهم لـ"برنامج mbc في أسبوع": "تطوعي بدأ منذ نهاية دراساتي في كلية الطب بحصولي على البورد في جراحة العظام اكتسبت المهارة والمعرفة التي تؤهلني لتقديم ما ينفع ويفيد محافظتي ومدينتي التي ولدت وتربيت بها، فخصّصت جزءًا من وقتي أثناء الإجازات والزيارات للقيام بإجراء العمليات ومعالجة المرضى أو معاينتهم في العيادة".

ودفعت خبرة الشمري وكفاءته، مستشفى مدينته "رفحاء العام" لاستقطابه والتعاقد معه مؤقتًا في أحد عقود وزارة الصحة ليجري أكثر من 25 عملية جراحية ناجحة لأبناء مدينته.

وأوضح الاستشاري الشمري أنه تتم معاينة المرضى من خلال العيادة، ومن يحتاج منهم عملية يتم إجراؤها له في رفحاء أو في الرياض إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

وأشار أنه في خلال زيارته الحالية الأسبوع الحالي أجرى تقريبًا 28 عملية في غضون شهرين، مضيفًا أن "بعض المرضى يتواصل معي عن طريق الجوال والواتساب والاتصالات، ويتم تقديم الاستشارات لهم، والبعض منهم يحتاج إلى المعاينة، وأطلب منهم مراجعتي في العيادة".

وأصيب "الشمري" في آخر عامين من دراسته في كلية الطب؛ بمرض السرطان، إلا أن إصابته لم توقفه عن تحقيق حلمه في أن يكون طبيبًا، وتجاوز المرض، واجتاز مقاعد الدراسة في كلية الطب ليكون من أميز جراحي العظام والمفاصل في .

واعتبر الطبيب الشمري إصابته بمرض السرطان وشفائه منه؛ كان بمثابة المحفز الكبير له لتقديم أفضل وأقصى من يملكه من خبرات علمية ومعرفة طبية وجراحية لعلاج ومساعدة المرضى.

وسجل الاستشاري "الشمري" نجاحات نوعية في تخصصه كان آخرها، بحسب خبر نشرته "سبق"، نجاح عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة بتقنية الروبوت الجراحي هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

شاهد.. طبيب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7853.05 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7853.05 نقطة

شبكة عيون الإخبارية