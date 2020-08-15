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هل توافق على إنشاء سكة قطار مع البحرین؟

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هل توافق على إنشاء سكة قطار مع البحرین؟ هل توافق على إنشاء سكة قطار مع البحرین؟
استبانة مؤسسة جسر الملك فهد للمواطنين

هل توافق على إنشاء سكة قطار مع البحرین؟

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فھد إطلاق استبانة؛ لدراسة جدوى إنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة والبحرين.

وكشفت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أنه سیتم التعامل مع جميع المعلومات التي ترد في الاستبانة بسرية وتحلیل نتائجها وتقديمھا للجهات المتخصصة.

وتتعلق الاستبانة بإنشاء جسر جديد وسكة قطار بين المملكة العربية ومملكة البحرين، وطلبت المؤسسة تعبئة الاستبانة من خلال ذكر تفاصيل الرحلة الأخيرة على جسر الملك فهد، علمًا بأنه لن تستغرق الاستبانة إلا دقائق معدودة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى المساهمة في خطط تطوير البنية التحتية للربط بين المملكتين عبر الرابط التالي: https://surveymonkey.com/r/SC8DJ6N

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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