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في ظل تدهور حالته.. "" يزور شقيقه الأصغر في المستشفى

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في ظل تدهور حالته.. "ترامب" يزور شقيقه الأصغر في المستشفى في ظل تدهور حالته.. "" يزور شقيقه الأصغر في المستشفى
مسؤولون أكدوا لوسائل إعلام أن "روبرت" في وضع صحي خطر

في ظل تدهور حالته..

زار الرئيس الأمريكي دونالد ، مساء أمس الجمعة، مستشفى في نيويورك بغرض الاطمئنان على صحة شقيقه الأصغر "روبرت"، وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية.

ووفق " اليوم"، أقرّ "ترامب" أثناء مؤتمر صحفي عقده قبل التوجه إلى المستشفى الواقع في مانهاتن بأن شقيقه "يمر بفترة عصيبة"، مبديًا أمله في تعافي "روبرت" البالغ من العمر 72 عامًا.

ووصف الرئيس في تصريحاته "روبرت" بأنه "شقيق ممتاز"، وقال: كانت لدينا علاقات رائعة على مدى وقت طويل، منذ أول يوم.

وجاءت زيارة ترامب إلى المستشفى قبل توجه الرئيس إلى نادي الغولف الخاص التابع له في نيوجيرسي؛ حيث سيمضي عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل بشأن المشاكل الصحية التي يعاني منها شقيق الرئيس، لكنّ مسؤولين أكدوا لوسائل إعلام أن "روبرت" في حالة خطرة.

وسبق أن أمضى "روبرت ترامب" أكثر من أسبوع في قسم العناية المركزة في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن في يونيو الماضي.

ورفع شقيق الرئيس مؤخرًا دعوى قضائية نيابة عن عائلة سيد البيت الأبيض بهدف منع ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر للرئيس فريد ترامب، من نشر كتابها الذي رجحت فيه أن شخصية عمها تعرضت للانحراف نتيجة للظروف العائلية المعقدة.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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