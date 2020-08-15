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أمين الشرقية: لائحة العقارات البلدية المحدثة تُدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي

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أمين الشرقية: لائحة العقارات البلدية المحدثة تُدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي أمين الشرقية: لائحة العقارات البلدية المحدثة تُدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي
"الجبير" يؤكد أنها تفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن

أمين الشرقية: لائحة العقارات البلدية المحدثة تُدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي

أفاد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن إقرار التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة تحت شعار «تحديثات في خدمة المستثمر والوطن والمواطن»، تُدشن مرحلة جديدة من الاستثمار البلدي من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتفتح الطريق أمام جميع شرائح المستثمرين للمساهمة في تنمية المدن بما توفره من فرص استثمارية تناسبهم.

ونوه بأن اللائحة ستدعم جهود التنمية في العديد من المجالات التي تواكب تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030م، مشيراً إلى أن رفع المدة الزمنية للاستثمارات إلى 50 سنة سيكون محفزا رئيسيا في تطوير البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين وتنويع الاستثمارات في المملكة وسيعزز من الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إيجاد نماذج عديدة لأساليب التعاون.

وذكر "الجبير" أن اللائحة ستسهم بشكل مباشر في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية الفرص لرواد الأعمال والشركات الكبرى، وإعطاء دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن اللائحة تأتي في سياق جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، نحو تحسين بيئة الأعمال والنهوض بها إلى آفاق جديدة لجعلها تتناسب مع المؤشرات العالمية، وذلك عبر تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتكافؤ الفرص عبر المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إيجاد نماذج محفزة للاستثمار.

وأكد "الجبير" أن المنطقة الشرقية بيئة خصبة للاستثمار البلدي؛ لأنها تملك المقومات السياحية والاقتصادية والاستثمارية التي تجذب المستثمرين ورواد الأعمال.

ولفت إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تُقدم كافة التسهيلات للمستثمرين للاستفادة من مميزات اللائحة الجديدة، وخاصة أن الأمانة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة في مجال الاستثمار عبر حصدها المركز الأول في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة، مما سيدفعها خلال الفترة القادمة لتعزيز تواجدها في هذا المجال وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية عديدة في العديد من المجالات.أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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