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"التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لمشاريع تعليمية واجتماعية في اليمن

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"التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لمشاريع تعليمية واجتماعية في اليمن "التعاون الإسلامي" تعتمد مساعدات لمشاريع تعليمية واجتماعية في اليمن
عبر صندوق التضامن الإسلامي في إطار جهود المنظمة لتحقيق التنمية البشرية

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات لمصلحة مشاريع تعليمية واجتماعية في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة.

وشملت المساعدات التي سلّمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبد الله الخزيم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.

تأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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