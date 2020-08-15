تعرف على آخر أرقام "كورونا" في دولتين من ضمن الـ10 الأكثر تضررًا

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عدد حالات الإصابة بالفيروس في العالم تجاوز الـ21 مليونًا صباح اليوم

سجلت روسيا اليوم 5061 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 119 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا في بيان؛ أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15617 حالة وفاة، و917884 إصابة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6447 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 729411 حالة.

من جهة أخرى سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 65002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و526 ألفًا و192 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن إجمالي عدد الوَفَيَات ارتفع إلى 49 ألفًا و36 حالة وفاة، وذلك بعد أن سجلت الهند 996 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى مليون و808 آلاف و936 حالة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 21 مليون حالة، صباح اليوم السبت 15 أغسطس 2020؛ حيث يسجل انتشار الفيروس ارتفاعًا مضطردًا في كثير من الدول، في حين عاود الانتشار في عدد من الدول التي كانت قد سيطرت على الوباء.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 21.160.751 إصابة، وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، صباح اليوم السبت، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد ـ 19 الذي يتسبب به الفيروس، 764.697 حالة وفاة وفقًا لنفس المصدر.

وما زالت الولايات المتحدة هي الأعلى من حيث عدد الإصابات (5,31 مليون)، ثم البرازيل (3,22 مليون)، الهند (2,53 مليون)، ثم روسيا بأكثر من 910 آلاف، فيما تجاوز عدد الإصابات في كلٍّ من البيرو والمكسيك معًا حاجز الـ500 ألف حالة إصابة.روسيا فيروس كورونا الجديد