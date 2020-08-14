بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت

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جى بي سي نيوز :- تنطلق يوم غد السبت الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية للعام الحالي.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبد الله سرور الزعبي، انه تم التعميم على جميع الطلبة والمشاركين في الامتحان بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بإجراءات السلامة العامة واتخاذ أعلى درجات الحيطة حفاظا على سلامتهم وكوادر الامتحان. وبين، انه لن يسمح لأي طالب دخول قاعات الامتحان دون ارتداء الكمامة والقفازات، ومنع التجمعات قبل وبعد عقد الامتحان. ودعا الدكتور الزعبي جميع العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية تنزيل تطبيق أمان حفاظا على سلامتهم تنفيذا لإجراءات السلامة العامة. وأشار الدكتور الزعبي الى أن عدد الطلبة المشتركين في الامتحان للدورة الصيفية للعام الحالي بلغ 10 آلاف و18 طالبا وطالبة من الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (1203 ) طلاب وطالبات سيتقدمون للامتحان بموجب الخطط الدراسية القديمة، والبالغ عددها مئة تخصص وتخصصين و( 8815 ) طالبا وطالبة سيقدمون للامتحان وفقاً للخطط الدراسية الجديدة وعددها (81) تخصصاً. وبين انه تقدم للامتحان العملي خلال الفترة (7965) طالبا وطالبة، حيث تم اعتماد (35) مركزاً للامتحان العملي الذي شارك فيه (95) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم بعضويتها (820) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، لافتا الى انه سيتم عقد الامتحانات النظرية للورقة الثانية يوم الثلاثاء المقبل أما الورقة الثالثة فيكون موعدها يومي السبت والأحد الموافق 22 و23 من هذا الشهر.

وقال الزعبي انه تم اختيار (14) مركزاً للامتحان النظري موزعة على جميع محافظات المملكة، لافتا الى أن الامتحانات النظرية سوف تعقد على جلسات مختلفة، وتم إعلان أرقام الجلوس التي تتضمن تحديد مركز الامتحان وموعد الجلسة لكل طالب، داعيا الطلبة إلى ضرورة الاطلاع على تعليمات الامتحان والارشادات المدونة على أرقام الجلوس والالتزام بها.

واضاف الدكتور الزعبي، انه تم تكليف نواب رئيس الجامعة بالقيام بجولات تفقدية على قاعات الامتحان في كافة أقاليم المملكة، بالإضافة إلى الانعقاد الدائم لغرفة عمليات الامتحان ومشرفي الحاسوب لحل أي مشكلة قد تواجه الطلبة أثناء عقد الامتحان.