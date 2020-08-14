العضايلة: نأمل عدم تسجيل أكثر من 10 إصابات بالاردن حتى نبقى في مرحلة "معتدل الخطورة"

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الحكومة تتأمل عدم تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتى نبقى في المرحلة " معتدل الخطورة" الزرقاء، ولا نضطر لإغلاق أي مدينة أو محافظة عن باقي المحافظات.

ولفت العضايلة خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون المملكة اليوم الجمعة، إلى أن بعض المدن تشهد خلال الوقت الحالي ازديادا في الحالات المحلية، الأمر الذي يثير القلق، مبينا أن قرار الإغلاق يعود لعدد الإصابات المسجلة في المدينة أو المحافظة وبناء على توصية وزير الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة.

وأكد العضايلة في هذا الصدد أن الأمور تحت السيطرة ولا تغيير على الاجراءات المطبقة من ناحية فتح وإغلاق القطاعات وتمديد ساعات الحظر وفقا لمصفوفة ومراحل التعامل مع جائحة كورونا.

كما أشار إلى أن هناك ثغرات حدثت خلال الأيام الماضية أدت لزيادة الاصابات المحلية رغم الإجراءات التي وضعتها الحكومة ومطالبتها المستمرة بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، مما دفعها لتشديد الإجراءات وتفعيل أمر الدفاع رقم 11 الذي يُلزم بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي.

وحول تفعيل أمر الدفاع رقم 11 يوم غد السبت، أشار العضايلة إلى أن الفرق الحكومية المخولة بالرقابة والأجهزة الأمنية ستقوم بجولات تفتيشية على المنشآت والأماكن التجارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة.

وطالب العضايلة المنشآت بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها دون ارتداء الكمامة مع الزام العاملين فيها بلبس الكمامات أيضا والالتزام بالتباعد الجسدي، مؤكدا أننا قادرون على تقديم نموذج في التعامل مع الوباء كما قدمنا للعالم خلال الأشهر الماضية.

وفي رده على سؤال حول تغيير سياسة الحجر المتبعة للمصابين، قال العضايلة إن وزير الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة لا زالت توصي بعزل المصابين في المستشفيات وحجر العائدين من الخارج بالفنادق وأماكن الحجر العام بالبحر الميت لمدة 14 يوما، مبينا أن الانتقال من العزل المؤسسي للعزل في المنازل كما هو مطبق في بعض دول العالم يتطلب وعيا وانضباطا أكبر من المصابين.

وبين العضايلة أن بعض المصابين الذين استخدموا الإسوارة الالكترونية لم يلتزموا بالتعليمات وسمحوا بدخول أقاربهم، متخوفا من حدوث بعض الفجوات في حال تطبيق العزل بالمنازل.

وحول التعامل مع إعلان نتائج التوجيهي، أشار العضايلة إلى أن مديرية الأمن العام ستطبق التعليمات الصارمة بشأن التجمهر وإقامة المواكب وإطلاق العيارات النارية كما كانت تشهده الاحتفالات في الأعوام الماضية.

وأوضح أن دوريات الأمن العام ستنتشر في مختلف المحافظات وستفرض العقوبات لمن يخالف التعليمات، داعيا الطلبة وذويهم إلى الاحتفال بالبيوت وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.