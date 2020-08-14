أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إجمالي وفيات "كورونا" بالطائف يرتفع إلى 135 وفاة

Print
إجمالي وفيات "كورونا" بالطائف يرتفع إلى 135 وفاة إجمالي وفيات "كورونا" بالطائف يرتفع إلى 135 وفاة
35 إصابة و142 متعافيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي وفيات

بلغَ إجمالي أعداد الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد بالطائف منذُ بداية الجائحة 135 وفاة، بعد رصد خمس حالات جديدة.

وما زالت الحالات النشطة للمُصابين بفيروس كورونا بالطائف، تُسجل انخفاضًا بعد وصولها إلى العدد الإجمالي 519 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس للذين غادروا قسم العزل، 9613 حالة تعافِ، إثر تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .


وشهدت الطائف 35 إصابة جديدة تم الإعلان عنها اليوم وفقًا لتحديث قائمة الإصابات اليومية عن طريق وزارة الصحة، ليصل إجمالي الإصابات فيها منذ بدء الجائحة إلى 10267 إصابة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية