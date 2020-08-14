استثمر في تخصصه.. شاهد قصة أول سعودي يمتلك صيدلية خاصة برفحاء

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قال: أكبر المشاكل التي تواجه الشباب عدم القدرة على منافسة الشركات الكبيرة

استثمر شاب جامعي من أهالي رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في تخصصه وعلمه، مختصراً جهده ووقته في البحث عن وظيفة حكومية؛ إذ لم ينتظر طويلًا بعد تخرجه من الجامعة؛ وذلك بعد أَن قرر بعد عام من عمله في إحدى الصيدليات التجارية امتلاك مشروع خاص به.

وفِي التفاصيل: أوضح عبدالعزيز ضويحي العنزي، في تقرير لمنصور المزهم لـ"برنامج mbc في أسبوع"، قائلاً: تخرجت من كلية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية، وذلك في وقت محدودية الوظائف الحكومية؛ فاتجهت للقطاع الخاص وعملت في إحدى الصيدليات التجارية لمدة عام، وبعد أن اكتسبت الخبرة قررت امتلاك مشروع خاص بي فقدمت على "ريادة"، وتم منحي قرضًا والآن أنا أول صيدلي برفحاء يمتلك صيدلية ويديرها ويعمل بها".

ولفت "العنزي" إلى أن من أكبر المشاكل التي يواجهها المستثمر الشاب في بدايته مدى قدرته على منافسة الشركات الكبيرة التي تملك عدة صيدليات، ومنها ما يفتح في مدينة كرفحاء أكثر من 20 فرعًا.

وطالب، في هذا الصدد، شركات الأدوية بدعم وتقديم تسهيلات للشباب السعوديين المستثمرين في قطاع الصيدليات الخاصة.

ويقضي الصيدلي "العنزي" أكثر من 12 ساعة عمل يومياً في صيدليته؛ حيث يبدؤها بالتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، وما بين صرف الوصفات الطبية واستقبال الطلبات الخارجية والتواصل مع مناديب الأدوية.

وحفز قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوطين التدريجي لمهنة الصيدلة الصيادلة السعوديين للاستثمار في هذا القطاع وفتح صيدليات خاصة يعملون بها بأنفسهم.

وفي ظل وجود 30 كلية للصيدلة بالمملكة يتخرج منها حوالي 1000 صيدلي وصيدلية كل سنة دراسية سيوفر بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيادلة بنسبة 20% هذا العام ما يزيد على 6 آلاف وظيفة فورية للصيادلة السعوديين في صيدليات خدمة المجتمع التي يزيد عددها على 10000 صيدلية يعمل في كل منها في المتوسط 3 من الصيادلة.