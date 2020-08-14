أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم

Print
هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم
السفير والقنصل أكّدا عُمق علاقات البلدين وأشادا بمساهمة الجالية

هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم

أقيم، صباح اليوم الجمعة ١٤ أغسطس، حفل رفع العلم في القنصلية العامة الباكستانية بجدة وسفارة باكستان بالرياض؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ74 لجمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث حضر الحفل شريحةٌ مختلفة من الجالية الباكستانية المقيمة في جدة والرياض والمدن المجاورة لها.

وفي بداية الحفل، رحّب سفير باكستان لدى المملكة العربية راجا علي إعجاز، والقنصل العام الباكستاني بجدة خالد ماجد، بالضيوف.. وسلّطا الضوء أثناء كلمتهما بهذه المناسبة على أهمية هذا اليوم، وأكدا أهمية ومكانة باكستان الإقليمية والعالمية بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي والاستراتيجي ومواردها البشرية والطبيعية الغنية.

وشددا على أن حكومة باكستان تدرك التحديات الحالية التي يواجهها البلد، وقد اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وأكد السفير والقنصل العام، أنه يتم الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام للتعبير عن التضامن مع الأشقاء الكشميريين، وأن باكستان تقف إلى جانبهم وستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي والدبلوماسي لنضالهم العادل؛ من أجل تقرير المصير.

وتحدّث الدبلوماسيان عن العلاقات الباكستانية القوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشادا بمساهمة الجالية الباكستانية في تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية، وأشارا إلى أنه نظرًا للقيود ومراعاة التدابير المحلية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بسبب حالة COVID-19؛ تم الاحتفال بالمناسبة بالمحافظة على مستوى المشاركة بالحد الأدنى.باكستان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

شبكة عيون الإخبارية