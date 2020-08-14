هكذا احتفل الباكستانيون في المملكة بيوم استقلالهم

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السفير والقنصل أكّدا عُمق علاقات البلدين وأشادا بمساهمة الجالية

أقيم، صباح اليوم الجمعة ١٤ أغسطس، حفل رفع العلم في القنصلية العامة الباكستانية بجدة وسفارة باكستان بالرياض؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ74 لجمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث حضر الحفل شريحةٌ مختلفة من الجالية الباكستانية المقيمة في جدة والرياض والمدن المجاورة لها.

وفي بداية الحفل، رحّب سفير باكستان لدى المملكة العربية السعودية راجا علي إعجاز، والقنصل العام الباكستاني بجدة خالد ماجد، بالضيوف.. وسلّطا الضوء أثناء كلمتهما بهذه المناسبة على أهمية هذا اليوم، وأكدا أهمية ومكانة باكستان الإقليمية والعالمية بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي والاستراتيجي ومواردها البشرية والطبيعية الغنية.

وشددا على أن حكومة باكستان تدرك التحديات الحالية التي يواجهها البلد، وقد اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وأكد السفير والقنصل العام، أنه يتم الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام للتعبير عن التضامن مع الأشقاء الكشميريين، وأن باكستان تقف إلى جانبهم وستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي والدبلوماسي لنضالهم العادل؛ من أجل تقرير المصير.

وتحدّث الدبلوماسيان عن العلاقات الباكستانية القوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشادا بمساهمة الجالية الباكستانية في تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية، وأشارا إلى أنه نظرًا للقيود ومراعاة التدابير المحلية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بسبب حالة COVID-19؛ تم الاحتفال بالمناسبة بالمحافظة على مستوى المشاركة بالحد الأدنى.باكستان