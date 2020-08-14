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في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

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تفتح أبوابها مجانًا أمام المتقاعدين خلال الفترات الصباحية

في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

استقبلت صالات لجنة تنمية الأفلاج الرياضية في الأسبوع الأول من عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية الأحد الماضي، بعد التوقف إثر جائحة كورونا، نحو 400 متدرب من مختلف المراحل العمرية وفقًا للبروتوكولات اللازمة لعودة النشاط الرياضي.

وتقدم لجنة تنمية الأفلاج، صالاتها الرياضية متعددة الأغراض للمتقاعدين، مجانًا وبأسعار رمزية لبقية الفئات الأخرى، مع توفير كوادر تدريبية مختصة في مجال السباحة واللياقة والحديد، يقوم خلالها عدد من أهالي المحافظة بمزاولة الأنشطة الرياضية في فترات صباحية خاصة بالمتقاعدين.

ويقوم العديد من الشباب بمزاولة الرياضة والتدرّب على يد مختصين في هذا المجال في الفترة المسائية.

في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

في الأسبوع الأول.. صالات لجنة الأفلاج الرياضية تستقبل 400 متدرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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