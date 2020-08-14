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كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:54 صباحاً
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء .. "سبق" توضح
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!!
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات
-
الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط
-
الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.. إليكم أهم بنوده
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الجمعة 14 أغسطس 2020 11:06 صباحاً
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