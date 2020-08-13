أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش الباكستاني: قلب العالم الإسلامي وأهم صديق لإسلام آباد

Print
"افتخار": زيارة قائد الجيش للرياض هدفها الأساس الشؤون العسكرية

الجيش الباكستاني: السعودية قلب العالم الإسلامي وأهم صديق لإسلام آباد

أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن العلاقات بين إسلام آباد والرياض علاقات تاريخية ومتينة وأخوية لا تتغير وأن المملكة من أهم الدول الصديقة لباكستان وستظل كذلك.

وأضاف اللواء افتخار "لا ينبغي لأحد أن يشك في مركزية المملكة العربية للعالم الإسلامي فهي قلب المسلمين وقلوبنا تنبض مع المملكة وشعبها، لذا لا داعي لطرح أي تساؤلات حول علاقاتنا مع الرياض".

ونفى المتحدث للجيش الباكستاني أن تكون لدى باكستان أي فكرة عن إعادة تنظيم مصالحها في المنطقة أو التطلع للانضمام إلى كتلة جديدة وترك العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، مؤكدًا أن باكستان تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع جيرانها في المنطقة.

يُشار إلى أن مسؤولين باكستانيين أكدوا قبل أيام أن قائد الجيش الباكستاني سيزور السعودية الأسبوع المقبل، وأكد اللواء بابر افتخار الزيارة، مشيرًا إلى أن هدفها الأساس الشؤون العسكرية.

المملكة العربية السعودية باكستان الجيش الباكستاني الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

السعودية والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

شبكة عيون الإخبارية